В Турции конфискована крупная партия героина

2018-03-27 09:22 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках операции против наркоторговцев в провинции Ван на востоке Турции конфискованы 100 килограммов героина, говорится в сообщении местного управления полиции, распространенном во вторник.

Конфискованная партия героина была провезена в Турцию из Ирана, Пакистана и Афганистана.

«Также имеются задержанные, которые планировали перевозку героина в страны ЕС», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За отчетный период в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.