Австралия высылает российских дипломатов

2018-03-27 09:32 | www.oxu.az | 8

Австралия решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Риа Новости, об этом сообщается в заявлении премьер-министра страны Малкольма Тернбулла и главы МИД Джули Бишоп.

«Два российских дипломата, определенные как скрытые сотрудники разведки, будут высланы правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями. Двум чиновникам будет предписано покинуть Австралию в течение семи дней», — говорится в заявлении на сайте премьер-министра.

Согласно заявлению, страна приняла это решение «вместе с Великобританией и другими союзниками и партнерами».

«Австралия остается приверженной сотрудничеству с союзниками и партнерами для сдерживания действий России, если они представляют угрозу для международной безопасности», — отмечают премьер-министр и глава МИД в заявлении.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.