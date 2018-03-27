Фархад Ахмедов о деле Скрипаля: это могло быть самоубийство, но…

2018-03-27 10:02 | www.oxu.az | 8

Российский бизнесмен, экс-сенатор Фархад Ахмедов на днях по просьбе популярного британского газеты «Дейли мейл» дал интервью, в котором сделал оценку действиям британских властей в отношении инцидента с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает Oxu.az, британское агенство попросило Ахмедова прокомментировать публикацию, вызвавшую широкий резонанс, как в самой Великобритании, так и в России.

– Фархад Тимурович, в интервью английским СМИ вы заявили, что в Великобритании существует заговор против России и его руководства. Почему вы так считаете?

– Дело в том, что большинство англичан, люди весьма уравновешенные и объективные. Они прекрасно помнят, как в 2003 году тогдашний премьер-министр Тони Блэр втянул страну в войну в Ираке, поддавшись на давление США. Тогда погибли почти две сотни британских солдат, четыре с половиной тысячи американских, сотни тысяч мирных граждан.

Я уверен, что последствия той войны мы будем расхлебывать еще не одно десятилетие. Если не развалили бы Ирак, не было бы ИГИЛ (террористическая организация – запрещена в РФ) и войны в Сирии и всех остальных проблем, включая проблемы с миллионами беженцев. Сколько же можно наступать на одни и те же грабли?

К сожалению, нет механизма, который не допускал бы обман международного сообщества. Ведь за свою ложь Блэр, по сути, никак не ответил, разве что публично извинился. Но кому нужны были его извинения спустя много лет? Я считаю, что английскому парламенту нужен закон об ужесточении ответственности за принятие решений, повлекших тяжелые последствия на основе заведомо ложной информации.

Тот факт, что на днях бывший президент Николя Саркози был взят под стражу, никак не делает менее актуальным требование более жесткой ответственности политиков за неправомерные решения. Во-первых, он не первый бывший президент Франции, который становится объектом судебного преследования, и все остальные благополучно избежали наказания. А, главное, его обвиняют в том, что он брал деньги на свою избирательную кампанию у ливийского лидера Муаммара Каддафи. А не в том, что он, стремясь скрыть этот факт, активно способствовал развязыванию военной операции НАТО в Ливии, в результате которой эта страна до сих пор находится в состоянии кровавой гражданской войны, а в Европу хлынул очередной поток беженцев.

Что же касается дела Скрипаля, ни о какой причастности русских спецслужб речь, на мой взгляд, конечно, не идет. Почему Гордиевского, который шастает по Великобритании с 1985 года после побега через Финляндию, не расстреляли и не отравили? Зачем и кому нужен Скрипаль?

Я не исключаю, что это могло быть самоубийство. У них отца и дочери были поводы для депрессии. Кстати, в тот день они посетили кладбище, где погребена супруга Скрипаля, простились с ней.

Но, скорее, все же была осознанная провокация. Почему-то мало кто пишет о расположенной 12 км от Солсбери, по соседству с местом, где нашли Скрипалей, секретной химической лаборатории на военной базе «Портон-Даун». В этой округе в свое время произошла целая череда загадочных смертей ученых, имевших прямое отношение к ее оборонным разработкам, в частности, сотрудника базы доктора Дэвид Келли. Здесь же в Солсбери, таинственной смертью умер советский перебежчик – ученый-микробиолог и сотрудник Минобороны – Владимир Пасечник, неоднократно посещавший химическую лабораторию вместе с доктором Келли.

На Западе всеми силами хотят превратить Россию в страну-изгоя. Тем, кто привык править миром, не нужна самостоятельная Россия, ее хотят показательно наказать. Ведь за нашей спиной и другие государства начинают поднимать головы, а для них этого допустить нельзя ни в коем случае.

– А вы сами не боитесь давления в свой адрес, высказывая такие взгляды?

– Честно говоря, я уже прошел, можно сказать, через горнило персональных санкций, организованных британскими властями. Вначале со мной пробовали здесь, так сказать, договориться, предлагали перевести активы, а также хотели «попутно» получить от меня конфиденциальные сведения о российской газовой отрасли, в том числе компании «Нортгаз», учредителем которой я являлся вместе концерном «Газпром». Но я, видимо, сильно разочаровал здешних своих «доброжелателей».

Наказание последовало незамедлительно. Высокий суд Лондона вынес решение, обязавшее меня выплатить более полумиллиарда долларов моей бывшей супруге, с которой мы оформили развод еще семнадцать лет назад в Москве. Суд вообще не должен был принимать иск ее адвокатов, поскольку мы, граждане РФ, регистрировали брак по российскому законодательству и по нему же законным образом были разведены. Да и деньги были заработаны в России. Но случилось по-другому.

Так что я не обольщаюсь на счет независимости британских институтов с их явными двойными стандартами. В Англии нет конституции. Английское правосудие не беспристрастное, но негласно здесь никогда не примут вердикт, который бы противоречил их национальным интересам.

– Если взглянуть на ситуацию шире, каким силам, на ваш взгляд, выгодно дальнейшее раздувание нынешнего скандала, которое мы сейчас наблюдаем?

– Никто не должен забывать о понятии «deep state» («глубинное государство») или, привычнее, теневое правительство, действующее независимо и даже вопреки демократически избранным институтам. Термин это старый и, казалось бы, забытый вместе с многочисленными теориями о масонских и прочих заговорах. Но первый же год президентства Дональда Трампа показал, что в структурах правительства США и, прежде всего, в их спецслужбах существует и скоординировано действует сплоченная группа сотрудников разного уровня, которые считают, что лучше, чем избранный президент знают, в чем состоят национальные интересы страны. При этом едва ли ни главным, с чем они боролись, были любые попытки улучшить отношения с Россией. Нет сомнений, что группа с подобными целями и мотивацией может существовать и активно действовать и в рамках британских правительственных структур.

Я бы также обратил серьезное внимание и на ситуацию вокруг Ирана. Ряд основных мировых игроков сейчас хотели бы очередной раз «наказать» Иран, нанести еще один удар по его ядерной программе. В этой ситуации существенное ослабление переговорных позиций России, а в идеале исключение ее на время из числа влиятельных мировых лидеров может лишить Иран помощи одного из его немногих союзников.

Ну и, конечно, никогда нельзя забывать об известном еще со времен древнего Рима вопросе «Кому выгодно?» с материальной точки зрения. Кому перепадет дополнительное финансирование по итогам данного скандала? А перепадет оно оборонному бюджету и материализуется в виде новых заказов. Именно о них на все голоса говорят теперь британские парламентарии. От них же исходят и предложения, откуда взять деньги на увлечение военного бюджета – конфисковать у живущих в Британии русских. В удивительные времена мы живем. Британский военно-промышленный комплекс использует лозунг большевиков «отнять и поделить».

Но горькая правда состоит в том, что раскол между Россией и НАТО – а это и происходит сейчас – выгоден только террористам. Чем больше вражда и непонимание между Россией и НАТО, тем сильнее ИГИЛ.