Китайский космический модуль "Тяньгун-1" вскоре сгорит в атмосфере Земли

2018-03-27 10:27 | www.trend.az | 7

Китайский космический модуль "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") в ближайшее время сгорит в атмосфере Земли, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемых космических полетов Китая.

Как сообщается, по состоянию на 25 марта "Тяньгун-1" летал по орбите на среднем расстоянии 216,2 километра от поверхности Земли, модуль цел и вскоре сгорит в атмосфере Земли.

Как прогнозируется, модуль "Тяньгун-1" войдет в атмосферу в период между 31 марта и четвертое апреля.

"Тяньгун-1" является целевым модулем, предназначенным для отработки технологий сближения и стыковки космических аппаратов. Он был запущен 29 сентября 2011 года, проектный срок его службы - два года.