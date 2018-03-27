Путин раскрыл причины пожара в Кемерове

2018-03-27 10:31 | www.apa.az | 7

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру.

«Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин.

Российский лидер поручил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину «дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», - отметил он. Бастрыкин, в свою очередь, рапортовал, что сотрудники его ведомства изъяли в рамках расследования огромное количество документов, которые сейчас изучаются.

Глава СК добавил, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями.