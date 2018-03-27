Осторожно: Вам могут выписать штраф без причины – ВИДЕО

2018-03-27 10:39 | www.oxu.az | 8

Без вашего ведома вам могут начислить штраф или штрафные баллы. Как передаетсо ссылкой на xezerxeber.az, некоторые владельцы автомобилей намеренно отдают свою доверенность другим людям, чтобы штрафы начислялись на их имя. По словам эксперта по дорожному движению Аршада Гусейнова, основная причина этого в том, что закон о доверенности еще не вступил в силу. Он добавил, что в большинстве стран мира нельзя управлять автомобилем по доверенности. Аршад Гусейнов рассказал, что выписать доверенность на имя лица можно и без его ведома. По мнению эксперта, если лицу приходит протокол о штрафе, следует поднять ходатайство об ограничении права на управление автомобилем сроком на 10 дней. После этого протокол будет аннулирован. Будет установлена личность человека, находившегося за рулем, и протокол будет выписан на его имя.