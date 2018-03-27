Могерини оценила предложение, сделанное талибам главой Афганистана

2018-03-27 10:30 | www.trend.az | 6

Перспективы участия движения "Талибан" в мирном процессе в Афганистане могут стать беспрецедентной возможностью для улучшения ситуации в стране, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РИА Новости.

В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"В прошлом месяце президент Афганистана сделал смелое и конкретное предложение "Талибан" начать участие в мирном процессе в Афганистане. Это беспрецедентная возможность для мира", — сказала Могерини на открытии конференции.