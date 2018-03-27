Ünüvar: “Kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır”

2018-03-27 10:51 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, siyasette, ticarette her alanda kadınların daha aktif olması gerektiğini belirterek, “Biz inanıyoruz ki kadın eli değen her iş bereketlenir, neticeye ulaşır” dedi.

Sevil Can’ın yeniden başkan seçildiği AK Parti Adana 5. İl Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan Ünüvar, insanların hayatında olduğu gibi, ülkeler için de kritik kavşak noktaları bulunduğunu ifade etti. İnsanların bu kavşak noktalarının bazen farkına varamadığını kaydeden Ünüvar, “Ülkemiz şu anda da çok önemli bir kavşak noktasından geçiyor. İnşallah hedeflediği menzili maksuda sağ salim ulaşır” diye konuştu.

Türk tarihinde çok önemli ve kritik kavşak noktaları bulunduğunu dile getiren Ünüvar, “1071 böyle bir tarihtir. Malazgirt, Türklerin Anadolu’ya girişi ve Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi. 1299 böyle bir tarihtir. Osmanlı’nın küçük bir beylikten büyük bir imparatorluğa, 20 milyon metrekarelik imparatorluğa dönüşmesi böyle kritik bir kavşak noktasıdır. 1453 İstanbul’un fethi böyle bir tarihtir. 1920-1923 Cumhuriyet’in kuruluş yılları yine tarihimizde kritik kavşak noktalarından iki tanesidir. 1950 Adnan Menderes ve Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi, 1960, 1971, 1980 ve 28 şubat darbeleri de ülkemizin kritik kavşak noktalarıdır” ifadelerini kullandı.

“MİLLET VE DEVLET İÇİN YAPILANLAR UNUTULMAZ”

Her kritik kavşak noktasında tarihe nakşolmuş liderler bulunduğunu dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti: