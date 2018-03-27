«Twitter» запретил рекламу криптовалют

2018-03-27 10:53 | www.oxu.az | 7

Вслед за Facebook и Google социальная сеть Twitter запрещает рекламу криптовалют и ICO.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава компании Джек Дорси.

«Для защиты нашего сообщества мы изменили политику в отношении рекламы криптовалют и связанных с ними вещей. Реклама ICO и токенсейлов будет полностью запрещена на глобальном уровне», — заявил пресс-секретарь компании. Он также добавил, что «подобного рода контент» довольно часто связан с мошенничеством и обманом, что и стало причиной решения.

Схожие решения уже приняли компания Google и социальная сеть Facebook. Google сообщила, что летом введет запрет на рекламу виртуальных валют, а также ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. В конце января Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.