АБР готовит новый план по сотрудничеству с Кыргызстаном

2018-03-27 10:46 | www.trend.az | 8

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков встретился с вице-президентом Азиатского банка развития Чжан Вэньцаем, сообщает агентство Knews.

Глава правительства отметил, что АБР является важным партнером Кыргызстана, оказывающим значительную помощь в социально-экономическом развитии страны.

В ходе встречи стороны обсудили планы и перспективы совместного сотрудничества.

Премьер-министр рассказал об основных направлениях и текущих результатах исполнения правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам». По словам Сапара Исакова, ее реализация проходит в тесном взаимодействии с международными партнерами по развитию.

Премьер-министр рассказал о планах правительства по фискализации налоговых процедур и обеспечению высокоскоростным интернетом регионов страны. Вместе с этим Исаков особо подчеркнул, что его приоритетной задачей в должности Премьер-министра является переход страны на цифровую экономику в рамках программы «Таза Коом».

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что проект АБР по обеспечению чистой питьевой водой в городе Ош остался нереализованным в связи с техническими проблемами. По словам Сапара Исакова, на сегодняшний день соответствующими государственными органами был подготовлен обновленный проект по обеспечению города Ош чистой питьевой водой, в связи с чем он обратился к руководству АБР о возможности скорейшего решения данного вопроса.