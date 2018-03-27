Посол России в США: Вашингтон искал повод и нашел его…

2018-03-27 11:05 | www.oxu.az | 7

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стало лишь поводом для Вашингтона, чтобы выслать российских дипломатов.

Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на «Интерфакс».

«Масштаб ущерба и информационная подготовка и сопровождение, которые ему предшествовали, говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен в ожидании подходящего случая», - сказал дипломат журналистам во вторник и добавил, что никаких фактов, которые подтверждают причастность России к этому делу нет.

Посол также выразил свое возмущение по поводу закрытия Генконсульства РФ в Сиэтле.

«Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его близостью к базе подводных лодок и производству крупнейшего оборонного подрядчика - «Боинга». То какая тут связь с делом отравленного британского агента Сергея Скрипаля и его дочери?», - заметил Антонов.

Он подчеркнул, что слова Соединенных Штатов о готовности к взаимодействию разошлись с делами.

«Вопреки заверениям, продолжена линия бывшей администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России - действия, направленные к конфронтации», - продолжил посол.

По его словам, среди высланных из США дипломатов - «люди, которые отвечают за те немногочисленные направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество - космос, наука и культура, торговля, выяснение судьбы пленных и пропавших без вести». Поэтому теперь восстановление отношений и поиск общих позиций отброшены назад.

А. Мамедов

