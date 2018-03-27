Мексика договорилась с компанией из США о разработке сланцевого проекта

2018-03-27 10:48 | www.trend.az | 7

Мексиканская Pemex и американская Lewis Energy подписали первый сервисный контракт по оценке и разведке месторождения сланцевых углеводородов Olmos в штате Коауила на севере Мексики, говорится в сообщении мексиканской компании, передает РИА Новости.

Месторождение является частью одного из крупнейших американских сланцевых бассейнов Eagle Ford.

Компания в своем сообщении не говорит об использовании технологии гидроразрыва пласта (фракинг), однако именно этот метод применяется на Eagle Ford в США.

Инвестиции в проект оцениваются в 617 миллионов долларов, к 2021 году добыча на месторождении, как ожидается, достигнет 117 миллионов кубических футов в сутки.