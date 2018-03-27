МИД Азербайджана: «Армения несет международную правовую ответственность за вандализм в отношении материально-культурных памятников»

2018-03-27 11:13 | www.apa.az | 6

«Армения проводит в отношении Азербайджана часть оккупационной политики – политику систематического вандализма, разрушения, хищения, присвоения, изменения происхождения и назначения материально-культурных и религиозных памятников. Политика уничтожения материально-культурного наследия на оккупированных и исконно азербайджанских землях на территории Армении является зверством не только в отношении азербайджанского народа, но и всего человечества. Представитель министерства иностранных дел Армении в интервью СМИ косвенным путем признает это, и уклоняется от международной ответственность Армении как страны-оккупанта».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, выражая отношение к заявлению представителя МИД Армении.

По его словам, случаи разрушения, хищения и уничтожения Арменией принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных памятников были детально выявлены:

«Таким образом, на наших оккупированных землях армянской стороной были разрушены 738 исторических памятника, 28 музеев с более 83500 экспонатами, 4 картинные галереи, 14 памятных комплексов и 1891 материально-культурных ресурсов, включая 1107 культурных учреждений. Все указанные памятники стали объектом вандализма. Относящийся к 17 веку комплекс мечети в Джабраилском районе, относящиеся к 18 веку мечети Юхары и Ашагыз Говхерага, Саатлы в городе Шуше, а также относящаяся к XIX веку мечеть в Агдамском районе были не только разрушены и разгромлены, но и оскорбительным образом превращены в сарай для содержания скота.

Кроме того, в Шуше были разрушены и разграблены такие археологические памятники как Мавзолей Вагифа, Дом Хуршидбану Натаван, карвансарай. Была присвоена собственность не имеющих никакого отношения к армянам албанских христианских церквей, расположенных в оккупированных Ходжалы, Кяльбаджаре, Лачине, Ходжавенде и других районах Азербайджана. Архитектурные особенности этих церквей были изменены, и они представляются как армянские памятники. Следует особо отметить расположенные на территории Кяльбаджарского района и относящиеся к средним векам албанские христианские церкви Гянджасар и Худавенг».



По словам Х.Гаджиева, с 2003 года в Азыхской пещере и вокруг Агдамского района проводятся незаконные археологические раскопки: «Находящееся на территории Армении историческое и культурное наследие Азербайджана постигла та же участь. Стерта с лица земли мечеть Демирбулаг в Ереване, в Голубой мечети же была проведена «реконструкция» с целью изменения оригинальных особенностей. Среди уничтоженных архитектурных памятников – построенная во второй половине 18 века Гара Сеидом мечеть Гаджи Новрузали бека, «дворец Сардара» или дворцовый комплекс «Хан Сарайы». Подверглась систематическим разрушениям и была полностью разрешена в 2014 году мечеть Сардар в Иреване. Министерство культуры и туризма совместно и внешнеполитическое ведомство Азербайджана подготовили отчеты «Уничтожение Арменией на оккупированных территориях Азербайджана относящегося к Исламу исторического и культурного наследия» и «Уничтожение и осквернение исторического и культурного наследия Азербайджана в результате продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана», которые были представлены в UNESCO, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ОИС, ISESCO и другие международные организации.

Результатом работы является то, что Организация исламского сотрудничества регулярно принимает резолюции, касающиеся уничтожения и оскорбления исторического и культурного наследия исламской религии и разрушения храмов на оккупированных территориях Азербайджана в результате агрессии Армении.



Х. Гаджиев отметил, что такие деяния Армении являются грубым нарушением принятой 14 мая 1954 года Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта и взятых Арменией на себя обязательств в соответствии со вторым Протоколом этой Конвенции, принятым в 1999 году: «Республика Армения как государство несет прямую международную юридическую ответственность за акты вандализма, совершенные на оккупированных территорий против материально-культурных памятников. Совместными усилиями министерство иностранных дел и министерство культуры и туризма будут продолжать говорить на международном уровне о совершенных Арменией на оккупированных территориях актах вандализма, в том числе в отношении исторического и культурного наследия азербайджанского народа, расположенных на территории Армении».