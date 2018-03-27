Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии международного госпиталя «Bona Dea»

2018-03-27 11:16 | www.apa.az | 6

Сегодня на территории Низаминского района города Баку состоялось открытие международного госпиталя «Bona Dea».

Как сообщает АПА, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие. Главный исполнительный директор международного госпиталя «Bona Dea» Фаиг Алиев и главный врач Муса Аббасов проинформировали главу государства и первую леди о медицинском учреждении. Было отмечено, что госпиталь является одним из немногих медицинских учреждений в мире, соответствующих самым современным стандартам медицинского и технического оборудования.



Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в больнице.