Лавров: Отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику

2018-03-27 11:04 | www.trend.az | 6

Отношения между центральноазиатской "пятеркой" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) приобрели в последние годы положительную динамику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте, передает ТАСС.

"С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской "пятеркой" приобрели положительную динамику", - сказал он. По оценке министра, тем самым "создаются условия не только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказания слаженного содействия Афганистану в запуске процесса национального примирения".

"Высоко ценим достигнутый уровень координации с государствами Центральной Азии по афганской тематике", - подчеркнул Лавров.