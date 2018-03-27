В Китае установили автомат по продаже автомобилей – ВИДЕО

2018-03-27 11:27 | www.oxu.az | 6

В Ганчжоу установили первый в Китае автомат по продаже автомобилей, который работает по принципу вендинговой машины.

Как передает Oxu.az со ссылкой на ТАСС, проект реализует китайский интернет-гигант Alibaba совместно с американским автопроизводителем Ford.

«Процесс приобретения автомобиля станет таким же простым, как покупка банки «Колы»», - отметил Юй Вэй, глава интернет-площадки, через которую будет осуществляться покупка.

По его словам, двадцатиметровый вендинговый автомат является многоуровневой площадкой с более чем 40 моделями автомобилей марки Ford. В частности, будут представлены Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest.

Для осуществления покупки необходимо выбрать среди представленных понравившуюся машину, отметить ее в специальном мобильном приложении и забрать автомобиль из аппарата.

Автомобиль также можно приобрести в кредит. В таком случае необходимо внести 10% от стоимости модели и ежемесячно выплачивать остаток суммы с помощью китайской платежной системы.

Отмечается, что потенциальные покупатели могут даже взять автомобиль для проведения тест-драйва сроком на три дня. Механизм выбора транспортного средства аналогичный покупке и осуществляется через мобильное приложение. Пользователю необходимо дополнительно указать предполагаемое время поездки и сделать Селфи. Перед спуском автомобиля встроенная в вендинговый аппарат система распознавания лиц идентифицирует клиента и таким образом подтверждает его онлайн-заказа.

Как отмечают авторы проекта, для полноценного функционирования аппарата необходимо решить ряд организационных моментов. Так, например, выдача номерных знаков на приобретенный новаторским способом автомобиль не регламентирована законом.

В будущем подобные автоматы могут появиться также в Пекине и Ханчжоу.

А. Мамедов

