Таджикистан опроверг обвинения в переправке через свою территорию оружия для террористов

2018-03-27 11:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Правительство Таджикистана официально опровергло заявление американского генерала Джона Никольсона относительно перевозке по территории республики оружия, предназначенного террористам «Движения Талибан» в Афганистане.

“Безосновательное заявление командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Никольсона в эксклюзивном интервью BBC о якобы имевших место поставках через границу с Таджикистаном оружия «Движению Талибан» вызывает глубокое сожаление”, - говорится в заявлении МИД Таджикистана.

В МИД также подчеркнули, что Таджикистан никогда не признавал легитимность «Движения Талибан» и, будучи сторонником поиска путей, скорейшего мирного разрешения афганского конфликта, никогда не предоставлял свою территорию третьим странам для осуществления подобных действий, противоречащих основополагающим подходам и принципиальной позиции страны в вопросах мира и безопасности.