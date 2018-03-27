Twitter ввел запрет на рекламу криптовалют

2018-03-27 11:38 | www.trend.az | 8

Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника начнет вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook, сообщил агентству Рейтер представитель компании, передает ТАСС.

Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством.

Политика запрета рекламы криптовалют будет развернута полностью в течение месяца, уточнил Twitter.