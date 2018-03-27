Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса

2018-03-27 11:53 | www.apa.az | 8

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса, которое будет проведено 3 апреля.

Как сообщает АПА, в повестку заседания входит 16 вопросов.

Среди них ратификация ряда документов, изменения в законах «О банках», «О кредитных бюро», «О небанковских кредитных организациях», «О валютном регулировании» и др., изменения к Гражданскому, Градостроительному и строительному кодексам, законопроекты о Профессиональном образовании, «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике».

Отметим, на 30 марта запланировано специальное заседание Милли Меджлиса в связи с мартовским геноцидом 1918 года.