Кемеровчане на акции протеста требуют правды о пожаре

2018-03-27 11:56 | www.oxu.az | 7

В Кемерове, где вчера после 20 часов тушения ликвидировали пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», унесший жизни минимум 64 детей и взрослых (шесть человек считаются пропавшими без вести), сегодня, 27 марта, началась массовая акция протеста.

Как сообщает Oxu.az со сслыкой на fn-volga.ru, сегодня утром у здания городской администрации собрались около трехсот человек. При этом видео с места митинга запечатлело заметно большее число его участников.

«Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!» – замечает агентство.

Сегодня ночью в Кемерово прилетел президент Владимир Путин, пишет ТАСС. Он возложил букет роз к организованному гражданами мемориалу у «Зимней вишни». Глава государства и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова накануне проинформировала СМИ, что число госпитализированных после трагедии в Кемерове выросло до 15 человек, родственники опознали тела 13 детей. Позже СК сообщил, что следователи выдали родственникам 21-го погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения. Первые похороны погибших должны состояться завтра.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация о том, что жертвами пожара в Кемерове на самом деле стали сотни человек. В Следственном комитете заявили, что эти данные являются недостоверными.

А.Мамедов.

