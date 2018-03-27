Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров

2018-03-27 11:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Астана вошла в основной рейтинг глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI) наряду с такими известными международными финансовыми центрами как Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Дубай, Шанхай и Абу Даби, передают казахские СМИ.

Включению Астаны в рейтинг глобальных финансовых центров во многом поспособствовало полномасштабное функционирование Международного финансового центра Астана с января 2018 года.

Официальная презентация 23 выпуска GFCI состоялась в китайском городе Циндао.

Ранее Астана значилась в списке ассоциированных кандидатов на включение в основной рейтинг GFCI, обязательным критерием для которого является признание и высокая оценка со стороны международного финансового общества.

В текущем выпуске GFCI, только 4 из 16 финансовых центров, включая Астану, получили доступ в основной рейтинг.