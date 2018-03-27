Группа кемеровчан отчиталась перед митингующими о проверке моргов

2018-03-27 11:56 | www.apa.az | 7

Инициативная группа кемеровчан, поехавшая проверять городские морги после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», вернулась к митингующим на площади Советов и отчиталась об «инспекции».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, несколько часов назад в ответ на требование горожан предоставить точную информацию о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня», мэр Кемерово Илья Середюк предложил отправить группу активистов с проверкой в морги. Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга.

«Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей - прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей - в списке было 64 погибших», - рассказал один из участников группы.

В ответ на недовольные крики он ответил: «Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!»

Митинг в центре города, на площади Советов, продолжается уже около пяти часов.

Отметим, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе много детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

По числу жертв этот пожар - один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).