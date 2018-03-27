Путин: «Нет смысла сомневаться в официальных данных по количеству жертв пожара»

2018-03-27 12:03 | www.apa.az | 7

Президент России Владимир Путин провёл незапланированную встречу с инициативной группой жителей Кемерово, которые высказывали недоверие к ходу расследования причин и обстоятельств пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Как сообщает АПА со ссылкой на life.ru, по мнению людей, число жертв могло быть больше, чем 64 погибших. Президент России призвал людей не доверять зачастую недостоверной информации из соцсетей и сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре.

Также президент заверил собравшихся людей, среди которых были и родственники погибших и пострадавших при пожаре, что расследование трагедии будет вестись тщательно, а все виновные будут наказаны, несмотря на должности и звания.

«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Её работу возглавляет руководитель Следственного комитета РФ. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — заявил местным жителям Владимир Путин.

Напомним, крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. Днём сообщалось о пятерых погибших, однако уже ночью стали поступать данные о десятках погибших. По последним данным, жертвами стали 64 человека.