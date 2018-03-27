Политолог: Не надо вмешиваться в конфликт Запада и России

2018-03-27 12:07 | www.oxu.az | 7

В 2013 году Россия перешла красную черту, оккупировав Крым, а затем вмешалась в президентские выборы в США и в конце попыталась отравить бывшего шпиона.

Об этом Oxu.Az заявил политолог Эльхан Шахиноглы, комментируя высылку многими странами Запада российских дипломатов после дипломатического скандала между Россией и Великобританией и возможные последствия этих событий.

«В результате страны Запада ужесточили санкции против России, а теперь высылают российских дипломатов», - сказал политолог. По его словам, Запад решил наказать Россию, а его основная цель – ослабить власть президента Владимира Путина.

Он отметил, что хотя Путин не признает этого, санкции и напряженные отношения с Западом серьезно подрывают российскую экономику, а также усиливают изоляцию России.

«Мозговые центры и эксперты США в свое время ускорили развал СССР, сейчас идут похожие процессы.

Правда, развал России по подобию СССР никому не выгоден, это ядерная держава, поэтому быть осторожным.

Но Запад хочет ослабить Россию до такой степени, чтобы она не могла вмешиваться во внутренние дела других государств.

Азербайджан должен держаться подальше от противостояния Запада с Россией, вести сбалансированную внешнюю политику, удерживая Запад и Россию на одинаковом расстоянии, продолжать партнерство с обоими и не делать шаг навстречу ни одной из сторон.

Отношения с Азербайджана ни с одной из стран не направлены против третьего государства, было бы лучше продолжать эту политику.

Запад не требует у нас высылать российских дипломатов, Москва тоже не должна требовать у нас пересмотреть отношения с Западом», -добавил Э.Шахиноглы.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

