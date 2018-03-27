Задержаны лица, которые в колесе автомобиля провезили из Ирана в Азербайджан наркотики

2018-03-27 12:11 | www.apa.az | 7

Сотрудники внутренних органов провели оперативные мероприятия по предотвращению ввоза в Азербайджан наркотических веществ.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в Главное Управление по борьбе с наркотиками поступило сообщении о ввозе наркотиков в страну жителем Сабунчинского района Чингизом Мансуровым. Во время задержания у Мансурова было обнаружено 51,42 грамма героина, в квартире задержанного – 123,42 грамма героина.

Также в качестве подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков были задержаны еще два человека – жители столицы Эмин Тагиев и ранее судимый Азад Дадашев. Во время обыска в квартире Дадашева было обнаружено 560,328 грамма героина.

Было установлено, что член группировки Ч.Мансуров некоторое время назад пересек государственную границу на своей частной машине в направлении Исламской Республики Иран. Там Ч.Мансуров вступил в преступный сговор с неким Джамшидом. Они решили доставить в Азербайджан около 1 килограмма героина с целью продажи. Наркотики были спрятаны в заднем колесе автомобиля Мансурова.



Планировалось, что продажу наркотиков организуют Э.Тагиев и А.Дадашев.



По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.