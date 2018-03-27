Сенсационные факты о Физули скрываются в европейских архивах

2018-03-27 12:21 | www.oxu.az | 7

Во всех исторических источниках, в материалах Википедии, а также во всех общеизвестных школьных учебниках имеются сведения о годе рождения (1494) и дате смерти (1556) великого азербайджанского поэта Физули.

По информации Oxu.az, в 1934 году на Первом съезде советских писателей в Москве глава азербайджанской делегации, первый председатель Союза писателей Азербайджана, первый ректор Азербайджанского Государственного Университета (ныне БГУ - ред.) Мамед-Кязым Алекберли в своем докладе выступает с утверждением, что привычное мнение о годе смерти великого Физули не соответствует действительности.

Об этом Oxu.az рассказывает внучатый племянник М.К.Алекберли Алекпер Алекперов.

Привычное мнение - Физули жил 73 года. Однако азербайджанский ученый Алекберли в присутствии самых видных литературоведов мира того времени, среди которых можно было встретить имена Максима Горького, Исаака Бабеля, Луи Арагона, Мартина Андресена Нексе, Жан-Ришара Блока, Андре Мальро, Рафаэля Альберти, заявляет, что: «Великий азербайджанский поэт Физули умер на 65-ом году жизни, а не в 73 лет».

Для этого важного с исторической точки зрения заявления у ученого были свои доказательства:

"Наши исследования за короткий отрезок времени, примерно 10-15 лет, довели нас вплотную до истины. Надо отметить, что большинство материалов по этому поводу, на след которых мы напали, находятся в европейских музеях и библиотеках", - заявил в своем докладе Алекберли.

«Читая данный доклад азербайджанского ученого, невольно задаешься вопросом, а почему, спустя даже более 80 лет, ни один из азербайджанских исследователей не занялся данным вопросом. Ведь Алекберли и его соратники знали, что точные данные о жизни и творчестве великого Физули пылятся в каком-то секретном архиве Европы, и нужно всего лишь заняться поисками.

Если в тот период заниматься каким-либо самостоятельным исследованием было чем-то из цикла фантастики, то сегодня же для этого созданы все благоприятные условия.

Одно лишь упоминание имени Физули сегодня может открыть все двери в правительстве страны для начала исследований. Государство само будет заинтересовано в этом при наличии инициативы от исследователей», - сообщил Алекперов.

Фото из личного архива Алекпера Алекперли: участники I съезда Азербайджанских писателей: (сидят справа налево): Р. Б. Эфендиев, В. Вишневский, А. Ширванзаде, Абдулла Шаиг, Ю. В. Чеменземинли, Мамед Кязым Алекберли; (стоят справа налево): Ефим Гурвич, М. Рафили, Дж. Джаббарлы, Гантемир, М. С. Ордубади, А. Джавад, С. Вургун, М. Гусейн. Баку, 13 июня 1934 года.

Али Мамедов

