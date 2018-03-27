В МИД Израиля нет информации о планах высылки российских дипломатов

2018-03-27 12:14 | www.trend.az | 7

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон сказал РИА Новости, что не располагает информацией о том, чтобы еврейское государство собиралось высылать российских дипломатов.

"Мне ничего не известно о наличии таких планов", — сказал собеседник агентства. Вопрос о возможности высылки российских дипломатов он переадресовал в канцелярию премьер-министра, откуда ответа пока не поступило.

На инцидент в Солсбери Израиль ранее отреагировал кратким заявлением МИД, в котором осудил "событие в Великобритании", призвал мировое сообщество к сотрудничеству во избежание его повторений, но воздержался от обвинений в адрес России.