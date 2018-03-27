Задержан мошенник, похитивший телефон после знакомства в «Instagram»

2018-03-27 12:29 | www.apa.az | 7

Сотрудники полиции провели операцию по задержанию лица, совершившего мошеннические действия в социальных сетях.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, обратившийся в 18 отделение Наримановского РУП житель города Ширван Расул Мехтиев заявил, что он познакомился с пользователем страницы «Dublaj.Vine.Baku» социальной сети Instagram, в которой этот пользователь делился его видеороликами. Позже Р.Мехтиев встретился с этим пользователем, во время встречи данный человек похитил принадлежащий ему сотовый телефон.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции данное лицо было задержано. Им оказался житель Баку, ранее судимый Рамин Исмаилов. В ходе допроса он признался в совершении преступления.

Расследование по факту продолжается. Сотрудники полиции не исключают причастность подозреваемого в мошенничестве Р. Исмаилова к совершению других аналогичных преступлений. Если имеются другие пострадавшие от действий этого лица, они могут обратиться в службу «102» МВД или в Наримановское РУП.