Семь вариантов победы Мамедъярова

2018-03-27 12:22 | www.oxu.az | 7

Сегодня в столице Германии Берлине пройдет последний тур турнира претендентов на шахматную корону.

Как передает Oxu.Az, в последнем туре азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров будет играть с россиянином Владимиром Крамником.

Кроме того, в последнем туре Александр Грищук (Россия) встретится с Фабио Каруаной, Левон Аронян (Армения) – с Уэсли Со (США), а Сергей Карякин (Россия) – с Дингом Лиреном (Китай).

Для начала отметим, что на победу претендуют четыре шахматиста. Это Каруана, Мамедъяров, Каруана и Лирен. У Каруаны в активе 8 очков, у Мамедъярова с Карякиным по 7,5, у Лирена – 7 очков.

Шахрияр может стать чемпионом при 7 раскладах. При одном из них Каруана должен сыграть вничью, а Мамедъяров выиграть. В таком случае «Шаха» с Каруаной будет одинаковое число очков (8,5), и наш гроссмейстер, занимающий второе место в мировом рейтинге, станет чемпионом.

Шахрияра в последнем туре может устроить и ничья. Для этого Каруана обязательно должен проиграть, а Карякин как минимум сыграть вничью. При таком положении дел у нашего шахматиста будет 8 очков, и он получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

Представляем вам все семь вариантов:

1. Грищук – Каруана 1:0; Крамник – Мамедъяров 0,5:0,5; Карякин – Динг 0,5:0,5

2. Грищук – Каруана 1:0; Крамник – Мамедъяров 0:1; Карякин – Динг 1:0

3. Грищук – Каруана 1:0; Крамник – Мамедъяров 0:1; Карякин – Динг 0,5:0,5

4. Грищук – Каруана 1:0; Крамник – Мамедъяров 0:1; Карякин – Динг 0:1

5. Грищук – Каруана 0,5:0,5; Крамник – Мамедъяров 0:1; Карякин – Динг 1:0

6. Грищук – Каруана 0,5:0,5; Крамник – Мамедъяров 0:1; Карякин – Динг 0,5:0,5

7. Грищук – Каруана 0,5:0,5; Крамник – Мамедъяров 0:1; Карякин – Динг 0:1

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