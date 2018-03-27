Ailə TV - спонсор чемпоната Азербайджана по боулингу

2018-03-27 12:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первого апреля – состоится очередной тур чемпионата Азербайджана по боулингу.

Федерация спортивного боулинга Азербайджана анонсировала проведение седьмого тура чемпионата страны совместно с центром по боулингу ONTOP Bowling. По словам пресс-секретаря Федерации Наира Алиева, соревнования пройдут первого апреля в торговом центре Ganjlik Mall.

Федерация спортивного боулинга Азербайджана изменила регламент. В нынешнем сезоне, в отличие от прошлого, спортсмены отыграют восемь туров, а не шесть.