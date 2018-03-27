МИД Азербайджана: Страна-агрессор Армения пытается избежать международной ответственности за свои преступления

2018-03-27 12:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Страна-агрессор Армения пытается избежать международной ответственности за свои преступления. Об этом во вторник сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление представителя МИД Армении.

По словам Гаджиева, на оккупированных территориях как часть военной агрессии и оккупационной политики Армении против Азербайджана систематически проводится политика вандализма - разрушение, разграбление, присвоение, изменение принадлежности и назначения материально-культурных и религиозных памятников.

Он подчеркнул, что политика уничтожения принадлежащего азербайджанскому народу материально-культурного наследия на оккупированных Арменией территориях и являющейся исторической азербайджанской землей территории нынешней Армении, представляет собой вандализм не только против азербайджанского народа, но и против всей человеческой цивилизации.

В своем заявлении прессе представитель МИД Армении косвенно признал, что Армения, будучи страной-агрессором, пытается избежать международной ответственности за свои преступления.

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