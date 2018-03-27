Глава СК России о пожаре в Кемерово: Персонал ТЦ сбежал, бросив детей на произвол

2018-03-27 12:41 | www.apa.az | 7

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на life.ru, помимо возможных множественных нарушений в эксплуатации здания, глава СК обратил внимание президента на работу персонала торгового центра. В частности, тех сотрудников ТЦ, что отвечали за безопасность детей в игровой комнате.

«Мы сейчас, Владимир Владимирович, не можем найти тех, кто находился в этой комнате от администрации этого центра, где, собственно, и произошло возгорание. Почему билетёры закрыли двери? Кто там был? Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол родителей и детей…», - заявил Александр Бастрыкин.

Как добавил Бастрыкин, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались с места происшествия.

Напомним, крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека. Ещё примерно столько же пострадали.