Депутат: Нас может ожидать «холодная война»

2018-03-27 12:41 | www.oxu.az | 7

Впервые столько стран одновременно выступают против России.

Об этом Oxu.Az сказал политолог, депутат Сахиб Алыев, комментируя новый виток напряженности в отношениях между Россией и Западом, в связи с отравлением бывшего российского шпиона и высылкой российских дипломатов.

Политолог напомнил, что это не первый случай, когда множество российских дипломатов включают в список нежелательных лиц.

«Например, в 1971 году Великобритания выслала 105, а в 1985 году – 31 советских дипломатов.

Спустя короткое время после последних событий тогдашний лидер СССР Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер вместе смеялись перед камерами и пели друг другу дифирамбы.

То есть, внесение российских дипломатов в список нежелательных лиц вовсе не говорит о разрыве дипломатических связей.

На их место придут другие и будут выполнять те же функции.

Но, если не ошибаюсь, впервые столько стран одновременно делают подобный шаг против России.

Это обещает России определенные трудности. Некоторые уже считают это не охлаждением отношений, а холодной войной.

Превратится ли происходящее в «холодную войну», будет зависеть от ответных действий российского руководства.

«В настоящее время руководители России более дальновидны и подготовлены, чем большинство из западных коллег, поэтому не думаю, что они позволят ситуации зайти так далеко», - сказал С.Алыев.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

