Нужно предотвратить внешнюю поддержу терроризма в Афганистане - Шавкат Мирзиёев

2018-03-27 12:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Задача достижения мира в Афганистане тесно связана с усилиями, направленными на борьбу с финансированием международного терроризма, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник.

«По нашему глубокому убеждению, крайне важно, чтобы все внешние силы безоговорочно поддержали афганское правительство в стремлении ликвидировать базы иностранных террористических организаций в Афганистане, предотвратили финансовую и материально-техническую поддержу терроризма без каких-либо различий», – сказал президент Узбекистана на открытии международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

По словам Шавката Мирзиеева, задача достижения мира в стране тесно связана с усилиями, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, которые «стали поистине беспрецедентной угрозой глобальной безопасности и развития».

Президент Узбекистана подчеркнул, что мировое сообщество не должно повторять ошибок прошлого и должно помнить об общей безопасности.