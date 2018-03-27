Юная азербайджанка включена в рейтинг Forbes

2018-03-27 12:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская изобретательница Рейхан Джамалова включена в рейтинг Forbes «Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет».

Пятнадцатилетняя Рейхан стала первым представителем Азербайджана, вошедшим в данный рейтинг. В целом в рейтинг включено 29 человек.

Напомним, что ранее Рейхан представила Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением Rainenergy, которое позволяет вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды.

Устройство состоит из четырех основных частей: коллектора дождевой воды, резервуара для воды, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Коллектор наполняет дождевой водой резервуар, после чего вода на большой скорости течет по генератору и вырабатывает энергию. Вырабатываемая энергия скапливается в аккумуляторе.