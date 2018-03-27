Бастрыкин назвал главную причину пожара в кемеровском ТЦ

2018-03-27 12:49 | www.apa.az | 7

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сегодня сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Очаг возгорания - детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии - либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня», - сказал глава СК России.

Отметим, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который начался 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

СК расследует уголовное дело по трем статьям.

Задержаны пять человек, среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, а также охранник.

Бастрыкин ранее сообщил, что дежуривший в день пожара сотрудник ЧОП не включил систему оповещения. Также следователи выяснили, что в «Зимней вишне» не работала пожарная сигнализация.