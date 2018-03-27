Имя азербайджанской школьницы Рейхан Джамаловой включено в список «Forbes»

2018-03-27 12:50 | www.apa.az | 7

Имя азербайджанской школьницы Рейхан Джамаловой включено в список «30 талантливых людей моложе 30» журнала «Forbes».

Как сообщает АПА, среди включенных в список достигших успеха людей моложе 30 лет есть имя 15-летней Рейхан Джамаловой, изобретателя оборудования Rainergy.

Во время своего выступления главный советник президента США Дональда Трампа и представитель президента на Глобальном саммите предпринимательства в Индии Иванка Трамп посчитала похвальным достижение 15-летней школьницы из Азербайджана.

Отметим, Рейхан вместе со школьными друзьями и учителями физики изобрела оборудование Рейнерджи (Rainergy), вырабатывающее энергию из дождевой воды. Оборудование состоит из 4 основных частей: коллектор дождевой воды, резервуар для воды, электрический генератор и батарея. Коллектор наполняет дождевой водой резервуар, после чего вода на большой скорости течет по генератору и вырабатывает энергию. Вырабатываемая энергия скапливается в аккумуляторе, уменьшает давление на линию электрической сети и обеспечивает нуждающиеся общины дополнительными источниками электричества.