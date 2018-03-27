США испытала оружие нового поколения: лазер против дронов - ВИДЕО

2018-03-27 12:54 | www.oxu.az | 7

Американский производитель вооружения Raytheon на полигоне в Оклахоме испытал микроволновую HPM (High powered microwave) и лазерную HEL (High-energy laser) пушки, передает Popular Mechanics.

Как сообщает Oxu.az, компания продемонстрировала действие систем, которые в совокупности дистанционно обезвредили 45 беспилотных летательных аппаратов и шесть наземных мин.

Как отмечают в Raytheon, система HPM, в отличие от HEL, за раз выводит из строя 2-3 беспилотника. В перспективе военные инженеры планируют усовершенствовать данные комплексы, что позволило бы проводить дистанционный подрыв подлетающих снарядов противника непосредственно в воздухе.

Али Мамедов

