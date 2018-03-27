Погода резко ухудшится – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-03-27 12:55 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане сделано предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с вечера 29 марта до полудня 31 марта погодные условия на территории страны будут нестабильными, ожидается гром, временами дожди.

Местами осадки будут интенсивными, в горных районах возможны снег и град.

Западный ветер местами временно усилится.

На Большом и Малом Кавказе в некоторых горных реках повысится уровень воды.

Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями постепенно понизится на 5-7 градусов.