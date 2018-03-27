Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал

2018-03-27 12:41 | www.trend.az | 7

Спецпоезд из Северной Кореи, прибывший в Пекин накануне, во вторник отбыл с пекинского вокзала, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Поскольку на подобном поезде выезжали с визитами в Китай и Россию прежние лидеры КНДР, не исключается, что на этот раз мог совершить поездку в Пекин нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. Однако, как отмечает Киодо, пока неясно, был ли Ким Чен Ын в этом поезде. Если он действительно побывал в Китае, это был бы первый зарубежный визит лидера КНДР.

Ким Чен Ын пришел к власти после кончины его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

Южнокорейские СМИ также предполагают, что в поезде из КНДР в Пекин могла съездить сестра Ким Чен Ына, его близкая помощница Ким Ё Чжон. По другим данным, которые приводит Киодо, Китай мог посетить формальный глава государства Ким Ен Нам.

Государственные СМИ КНР и Северной Кореи пока ничего не сообщают на этот счет.