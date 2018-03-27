На президентских выборах 84,1% респондентов однозначно проголосуют за Ильхама Алиева - опрос

2018-03-27 12:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 84,1% респондентов опроса «ELS» сказали, что на президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля 2018 года, однозначно проголосуют за Ильхама Алиева.

В преддверии выборов Президента Азербайджана Общественное объединение «Центр независимых исследований «ELS» в феврале-марте этого года провело опрос 1580 респондентов в 68 районах (исключая Нахчыванскую АР и оккупированные районы) страны для оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации, избирательной активности, определения отношения населения к актуальным вопросам.

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