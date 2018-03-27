Посол Израиля: «Наши связи с Азербайджаном в сфере обороны находятся на превосходном уровне» - ИНТЕРВЬЮ

2018-03-27 12:54 | www.apa.az | 7

- Насколько развились связи между нашими странами в период Вашей работы в Азербайджане в качестве посла?

- Политические связи всегда находились на высшем уровне еще со времени обретения Азербайджаном независимости. Сейчас важно вести хорошую работу и налаживать связи в необходимых сферах. Если Азербайджан сталкивается с призывами снизить цены на нефть и газ, и хочет диверсифицировать свою экономику, Израиль, конечно же, готов к налаживанию связей в соответствии с этим. В период моей работы в Азербайджане особое внимание обращалось на укрепление отношений и выявление сфер, в которых следует развивать связи. Сюда входит и сфера туризма. Мы знаем, что туристическая сфера является одной из важнейших сфер, на которую обращает внимание администрация президента Ильхама Алиева. Считаю, что у Азербайджана имеется большой потенциал в сельскохозяйственной сфере. В вашей стране 9 климатических поясов, благодатная почва и водные ресурсы. В особенности стоит отметить, что близко к Азербайджану находятся очень хорошие рынки. То есть, инвестиции и технологии Израиля были бы очень полезны для обеих стран.

- В период Вашей работы в качестве посла впервые Азербайджан посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как развивались связи после этого визита?

- Этот визит стал пиком встреч на высшем уровне между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Ведь они, можно сказать, встречаются каждый год на Давосском Форуме и на других платформах. Премьер-министр посетил Азербайджан спустя 20 лет - 13 декабря 2016 года. Этот визит стал историческим еще потому, что он был совершен по реальной повестке, и оба лидера пришли к соглашению по ней. Как я отметил выше, главным вопросом является укрепление связей. С этой позиции лидеры обеих стран пришли к решению создать межправительственную комиссию. Было решено проводить заседания комиссии каждый год – один год в Израиле, другой год в Азербайджане. На них предусматривается обсуждение проблем и вопросов обеих стран. Считаю, что это большое достижение. Потому что прежде мы могли говорить, что наши связи хорошие, израильские компании работают в Азербайджане, соответственно, в Израиле активно работают азербайджанские энергетические компании. Но для налаживания всесторонних связей в экономической сфере не предпринимались структурные усилия. Как я отмечал всегда, изменения в мировой экономике создают новые реалии, и комиссии являются важным инструментом. Заседание комиссии пройдет в середине мая этого года в Израиле и внесет большой вклад в связи между двумя странами.

- Ответный визит на высшем уровне стал традицией. Что Вы думаете о вероятности визита президента Азербайджана в Израиль?

- Считаю, что отношения сейчас очень тесные, и они носят стратегический характер. Визиты в обе страны, конечно же, приветствуются. Если президент Ильхам Алиев пожелает совершить визит в Израиль, мы только будем рады. Организация визита главы государства - большая честь для нас. Однако я не располагаю сейчас каким-либо планом в связи с этим.

-Между двумя странами в сфере обороны установились тесные взаимоотношения. Израильская сторона очень мало говорит об этой сфере. Есть ли какие-либо планы по углублению этих отношений?





- У нас есть своя политика, и мы считаем, что она очень ясна. В соответствии с этой политикой Израиль открыто не обсуждает касающиеся обороны вопросы. Это может касаться как Азербайджана, так и других стран. Я не могу это обсуждать. Могу лишь сказать, что наши связи в сфере обороны находятся на превосходном уровне, и они будут продолжены. Мы понимаем, что эта сфера является важной частью наших отношений.





- Между еврейским и азербайджанским народами установились прекрасные взаимоотношения. Что делается для того, чтобы эта традиция передалась будущим поколениям?





- Эмиграция азербайджанских евреев в Израиль является одной из важнейших частей человеческих отношений между двумя странами. Потому что евреи, которые переехали отсюда, стали частью еврейского общества. Большинство из них посещают страну, в которой они родились, показывают ее своим детям. Считаю, что традиция не забывать свои корни будет передана будущим поколениям. Потому что решение евреев эмигрировать из Азербайджана в Израиль не связаны с антисемитизмом, угрозой их жизни или преследованием. Они просто решили жить вместе с еврейскими братьями на своих исконных землях. Даже когда они покидали Азербайджан, часть их сердец осталась в Азербайджане. Большинство из них добились успехов в Израиле, и значительную часть своего времени они направили на развитие отношений между Азербайджаном и Израилем.

Ассоциация «Израиль-Азербайджан» (АзИз) очень активна в Израиле. Ее члены распространяют информацию об Азербайджане, его традициях и наследии. Они привозят группы израильских журналистов в Азербайджан и показывают им его. Ко всему этому добавлю, что с октября прошлого года в сфере туризма произошла революция. Независимо от того, родились они в Азербайджане или нет, многие израильтяне приезжают сюда. Все они очень довольны Азербайджаном, им нравится сердечность и дружелюбие людей. Все это укрепляет отношения между людьми.





- Как Вы отметили, переехавшие из Азербайджана евреи активны в Израиле. У Азербайджана пока нет посольства в Израиле. Ведутся ли сейчас какие-либо обсуждения по этому вопросу?





- Этот вопрос не нуждается в обсуждении. Если Азербайджан решит открыть посольство в Израиле, никто не будет этому препятствовать. Если посольство откроется, я уверяю вас, что у посла будет обширная повестка. Я не могу говорить официальным лицам Азербайджана, что для них будет хорошо. Однако я могу сказать, что если будет принято решение об открытии посольства, оно будет приветствоваться с нашей стороны.





- Что думает Израиль об урегулировании нагорно-карабахского конфликта?





- Несмотря на конфликты, требующие привлечения больших сил и средств, которые могли бы быть направлены на развитие страны, оба государства проделали большую работу в сфере экономического развития и обеспечения благосостояния населения. И мы, и вы, несмотря на затянувшиеся конфликты, сделали это. Я думаю, все понимают, что мирное урегулирование этого конфликта желательно для всех. Я считаю, что приверженность президента Азербайджана Ильхама Алиева мирному урегулированию конфликта заслуживает одобрения. Легко давать советы со стороны. Я не думаю, что можно дать конкретные советы по этому вопросу. Считаю, что необходимо соблюдать определенные принципы.

В первую очередь, основываясь на имеющемся у нас опыте, хочу сказать, что желательным является урегулирование мирным путем. У нас были войны со всеми нашими соседями. Однако мы и другая сторона, проявили интерес к мирному урегулированию. В итоге все завершилось успешно. Мы подписали с Египтом и Иорданией мирный договор. Считаю, что стабилизировать ситуацию на территории очень важно. Это снижает уровень угрозы и позволяет направить на развитие страны еще больше ресурсов. Главное же - положить конец конфликтам с соседними странами. Мы сделали это посредством прямых контактов, с помощью создавших благоприятные условия для переговоров третьих стран. Здесь мы видим, что Азербайджан и Армения поддерживают усилия Минской группы. Мы также поддерживаем усилия Минской группы, поскольку это формат одобрен обеими сторонами. Как мне известно, в этом направлении ведутся переговоры. Мы одобряем проведенные в 2016 году две встречи президентов и проведенный в прошлом году саммит. Надеемся, что это станет поворотным моментом. Надеюсь, что переговоры, которые в частности будут продолжены после выборов, действительно дадут шанс урегулированию конфликта. В этом аспекте Азербайджан прав: от урегулирования конфликта выиграет каждая из сторон. Но снова повторюсь, я не придерживаюсь той позиции, чтобы диктовать Азербайджану и Армении, каким должно быть урегулирование. Наша страна поддерживает усилия Минской группы, которые приведут к урегулированию конфликта. Мы поддерживаем переговоры, которые будут результативными и ответят интересам обеих сторон, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана.

- Решение президента США Дональда Трампа о намерении перенести посольство Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим вызвало ажиотаж в мире и не получило поддержки со стороны большинства стран. Что думает Израиль по этому поводу и в связи с палестино-израильским конфликтом? Можно ли сказать, что принцип «двух государств» потерпел крах?

- Решение президента Дональда Трампа о намерении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим заслуживает одобрения. Это не создает новую реальность. Реальность заключается в том, что Иерусалим – столица Израиля. Иерусалим был нашей столицей до ислама и до христианства. Мы всегда пытались вернуть Иерусалим и сделать его нашей столицей. Думаю, что решение Дональда Трампа вызвало замешательство. Однако он ничего не говорил о границах Иерусалима, ничего не сказал о переговорах в связи с окончательным урегулированием конфликта. Если Палестина хочет реального урегулирования конфликта с Израилем, ведения переговоров и окончательного завершения конфликта, тогда все это будет достигнуто. Премьер-министр нашей страны в своем выступлении в 2007 году сказал, что Израиль поддерживает урегулирование по принципу «двух государств». Палестинская сторона не проявляет желания принять урегулирование по принципу «двух государств». Главная трагедия заключается в том, что палестино-израильский конфликт не связан с территорией, статусом Иерусалима и правами вынужденных переселенцев. Это продолжающееся на протяжении долгого времени нежелание Палестины и арабских стран признать евреев как нацию. Они не хотят признавать, что еврейский народ имеет право на самоопределение. Это основная причина, стоящая в корне конфликта. Вызывает сожаление тот факт, что международное сообщество не заставляет палестинцев осознать, что основная суть урегулирования по принципу «двух государств» заключается не в создании двух искусственных структур, называемых Израилем и Палестиной, а в реализации права на самоопределение с одной стороны палестинцев, с другой – евреев. В этом контексте мы видим, что в корне любого политического решения стоит политический компромисс, и Израиль, признавая Палестину как государство, идет на этот компромисс, но Палестина не хочет этого. Мы уверены, что это будет достигнуто, и принцип «двух государств» останется основным путем урегулирования.