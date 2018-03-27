Филиалы «МБА Москва» закроются в апреле

2018-03-27 13:06 | www.oxu.az | 7

Ликвидируемая российская «дочка» Международного банка Азербайджана в России «МБА Москва» с 20 марта этого года изменила условия по приёму денежных средств во вклад «Срочный». Также принято решение закрыть филиалы банка то 27 апреля текущего года.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на «МБА Москва», в столице России действуют дополнительные служебные офисы «Центральный» и «Тверская».

Также у «МБА Москва» есть офисы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, что 14 марта на общем собрании акционеров банка было принято решение о закрытии «МБА Москва», «МБА Грузия» и ООО «Бизнес-Связь».

Л.А.

