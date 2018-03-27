Хасан Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по нефтегазовому сотрудничеству

2018-03-27 12:49 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани планирует подписать в Баку в рамках своего официального визита соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом он сказал журналистам в аэропорту Тегерана во вторник, перед вылетом в Ашхабад.

Рухани также призвал к углублению связей с соседними странами.

Во вторник Рухани вылетел в Туркменистан в рамках своего регионального турне, в ходе которого в среду он прибудет в Азербайджан.

Ранее в марте Иран и Азербайджан провели переговоры по условиям проекта соглашения о сотрудничестве по разработке нефтяных блоков, расположенных в Каспийском море.