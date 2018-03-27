На территории Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в некоторых местах проливные- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-03-27 12:59 | www.apa.az | 8

28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах слабый туман. Будет дуть умеренные юго-западный ветер, который к вечеру сменится на северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 16-21°, в Баку ночью 8-10°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-75%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 28-28 марта может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, изморось, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 20-25°, в горах ночью 2-7°, днем 13-18° тепла.

С 29 марта до второй половины 31 марта на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, будут грозы, дожди, в некоторых местах проливные, в горных районах пойдет снег и град. Будет дуть порывистый западный ветер.

Ожидается повышение уровня воды в некоторых реках Большого и Малого Кавказа. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-7 градусов.