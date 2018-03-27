Стали известны некоторые детали в связи с кражей из квартиры в Баку 200 тыс. манатов и золотых украшений

2018-03-27 13:16 | www.apa.az | 7

Сотрудники органов внутренних дел провели операцию по раскрытию кражи с причинением крупного ущерба потерпевшему, совершенной в поселке Сахиль Гарадагского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, 21 марта потерпевший обратился в Гарадагский РУП с заявлением о том, что из его квартиры неизвестными лицами были похищены 200 000 манатов, 1500 долларов США и большое количество золотых и ювелирных изделий.

В результате профессионально проведенных оперативно-розыскных мероприятий со стороны сотрудников отдела уголовного розыска Гарадагского РУП по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления жители столицы Дунямалы Гюльалиев, ранее судимый Осман Мамедов и Ядигар Дадашев.

В ходе расследования было установлено, что информацией о крупной сумме денег и золотых изделиях в доме потерпевшего располагал Д.Гюлалыев. Он дал наводку другим лицам совершить кражу, и показал им адрес этой квартиры. Взамен они должны были отдать Д.Гюлалыеву 30 000 манатов от украденных денег.

В день кражи Д.Гюлалыев сообщил О.Мамедову и Я.Дадашеву о том, что потерпевшего нет дома, после чего они проникли в квартиру.

В связи с данным фактом в следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, предварительную информацию об этом МВД распространило 24 марта.