Глава МИД: Люксембург содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ

2018-03-27 13:01 | www.trend.az | 7

Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, сообщают армянские СМИ.

«Люксембург, как и весь Европейский союз, содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ и думает, что наступит день, и будет найдено решение этого замороженного конфликта», - отметил министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.