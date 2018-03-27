SIR: Рост ВВП Азербайджана ускорится во II полугодии

2018-03-27 13:20 | www.apa.az | 7

Аналитики Sberbank Investment Research (SIR) прогнозируют ускорение роста ВВП Азербайджана во II полугодии 2018 года за счет повышения инвестиционной активности.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, аналитики Sberbank Investment Research ожидают, что во втором полугодии 2018 года инвестиционная активность повысится и начнется рост в строительстве, в том числе благодаря увеличению государственных расходов на инфраструктурные проекты (на 50% в соответствии с бюджетом 2018 года). «Это должно дополнительно поддержать рост ВВП, который может достигнуть 2% в этом году», - отмечается в обзоре.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 1,5%. В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.