Азербайджанцы могут выиграть полмиллиарда долларов – ФОТО

2018-03-27 13:27 | www.oxu.az | 7

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире.

Как передает Oxu.Az, ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в субботу, 10 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $458 миллионов.

В США уже сейчас наблюдается ажиотаж – в лотерейные киоски выстраиваются очереди из желающих приобрести билеты, а жители других стран ищут способ принять участие в тираже.

Мифы об участии в лотерее Мега Миллионс - США из других стран

Есть большое количество заблуждений об участии в лотерее Мега Миллионс из-за пределов США. Рассмотрим некоторые из них.

Миф 1: Туристам нельзя играть в лотерею Мега Миллионы. Это не так. Согласно правилам лотереи Мега Миллионс – США, нерезиденты США вправе участвовать в лотерее: «Вам не нужно быть гражданином или резидентом страны, чтобы принять участие в игре. Туристы также могут участвовать в лотерее».

Миф 2: Нерезиденты США могут играть в Мега Миллионс - США точно так же, как американцы. Почти правда, но есть одно но... Вы можете приобрести билеты у лицензированных ритейлеров в США, но получить приз вы сможете лишь при условии, что билет останется на территории США.

Миф 3: Лотерейные выигрыши нерезидентов США не облагаются налогом. Это не так. Если гражданин Украины выиграет в лотерею US Мега Миллионс, он будет обязан выплатить налог на свой выигрыш в США.

Как легально играть в Мега Миллионс - США из Азербайджана

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Азербайджана, можно двумя способами.

1.Пересечь границу и приобрести билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

2.Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Мега Миллионы к тиражам, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар «пауэрбол» из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

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