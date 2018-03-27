Китай запустил антидемпинговое расследование в отношении импортного фенола

2018-03-27 13:33 | www.trend.az | 7

Министерство коммерции КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении фенола, импортированного из США, ЕС, Республики Корея, Японии и Таиланда, сообщает агентство "Синьхуа".

Ведомство получило заявление с требованием от китайских производителей начать расследование в отношении зарубежных производителей, так как последние занимаются демпингом, продавая свою продукцию на китайском рынке по ценам ниже объективной рыночной стоимости, говорится в официальном заявлении министерства.